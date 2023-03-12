جنايات سوهاج تقضي بالمشدد 15 عاما على سيدة قتلت جارتها بسبب خلافات

أصدرت محكمة سوهاج، اليوم، حكما على سيدة ثلاثينية بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامها بقتل فتاة عشرينية بعصا شومة، بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج لخلافات بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2022، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشأة، يفيد بالعثور على جثمان المدعوة «شيرين. ن. ع» 22 عاما، تقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، بمنزلها وعليها أثار ضرب ودماء، وجدها أهليتها عند عودتهم من العمل مساءا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير امن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة المنشاة، بالعثور على جثمان فتاة بمنزلها جثة هامدة وبها اثار ضرب.

ضبط المتهمة وتحرير محضر بالواقعة

توصلت التحريات، إلى أن وراء الواقعة صديقتها وجارتها «سماح. ح» 30 عاما، تقيم بذات الناحية، وتم ضبطها واعترفت بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهما منذ فترة، ما جعلها تقرر الانتقام من المجني عليها، فأعدت عصا شوم وسلسلة حديدية لضربها بغياب ذويها، واستغلت أنها بمفردها، وأوسعتها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها لمحكمة جنايات سوهاج، التى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لمدة 15 عاما على المتهمة.