مواعید عمل البنوك خلال شھر رمضان 2023.. اعرفها

تتغير مواعيد العمل في المؤسسات والبنوك والقطاع المصرفي والمصالح الحكومية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان2023، وهو وضع معروف كل عام، نظرا لطبيعة الشهر الكريم، ونظرا لأهمية متابعة العمل في القطاع المصرفي خلال رمضان 2023، من جانب الموطنين الراغبين في الاستفسار أو قضاء مصالحهم اليومية، أو من جانب العاملين في القطاع المالي والاقتصادي، تستعرض بوابة «الوطن » مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023، بحيث تتلاءم مع ساعات الصيام خلال النهار.

مواعید عمل البنوك خلال شھر رمضان 2023

تبدأ مواعيد عمل البنوك المصرية مثل كل عام في تمام الساعة الـ9:30 صباحا ويستمر العمل حتى الساعة الـ1.30 ظهرا، وذلك بالنسبة لاستقال العملاء والمترددين على البنك من المواطنين، وذلك في جميع الفروع.

وبالنسبة لمواعيد عمل الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي المصري، فتكون بداية من الساعة الـ9 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا.

هذا وفى سياق آخر، يواصل البنك الأهلي المصري، الإعلان عن جميع الشهادات الادخارية والتي تبدأ من 1000 جنيه يوميا، والمتاحة لجميع الفئات، وهى شهادات ذات عوائد شهرية وسنوية وربع ونصف سنوية، وتحدد وفقا لرغبة المواطنين، منها كلا من «الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، والشهادة البلاتينية».