مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2022 بمصر.. تبدأ 9 صباحا

تتغير مواعيد العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، لذا ترتفع عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2022، لتتلاءم مع ساعات الصيام خلال النهار.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2022 في مصر، وفق ما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، في السطور التالية.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

وبحسب ما كشف عنه البنك المركزي المصري، فقد تم تحديد مواعيد العمل للقطاع المصرفي العامل في مصر، بدءًا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف بيان البنك المركزي المصري، بأنه على صعيد التعامل مع البنوك العاملة في مصر، فجاءت مواعيد عمل الفروع بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية

وبحسب مجلس الوزراء، فإن مواعيد العمل في المصالح الحكومية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا على أن ينتهي العمل في الثانية ظهرًا، وذلك حتى نهاية الشهر الكريم.

مواعيد العمل الرسمية في القطاع الخاص

أما في الشركات والمؤسسات الخاصة، فإن مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان 2022، يتم تحديدها وفق نظام العمل داخل المؤسسات الخاصة.

وفي الغالب تقوم المؤسسات الخاصة بتحديد ساعات العمل لتناسب الصيام، من خلال تقليص ساعات العمل، أو على الأقل تعديل مواعيد العمل لتناسب مواعيد الإفطار والسحور.

وكشفت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة، عن وضع عدد من الإجراءات الاحترازية، ومنها عودة صلاة التراويح، وفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار كل شخص المصلى الخاص به، فضلا عن عودة دروس العصر، وصلاة التراويح للسيدات في المساجد التي تنطبق عليها الشروط.