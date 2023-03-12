محمد ثروت ورنا رئيس أبرز ضيوف «شيف بالبيت» على watch it في رمضان 2023

طرحت منصة «watch it» البرومو الدعائي للموسم الثاني من برنامج «شيف بالبيت» تقديم بشر الحلبي، والمُقرر عرضه حصريًا عبر المنصة في موسم رمضان 2023، حيث يشهد الموسم الجديد شكلًا جديدًا ومميزًا.

ويستضيف بشر الحلبي، في الموسم الجديد من برنامج شيف بالبيت عبر منصة watch it، عددًا كبيرًا من الفنانين، على مدار حلقات البرنامج طوال شهر رمضان 2023، ليسضيفهم في منزله، ويُشاركونه في طهي الوجبات المُختلفة والمُفضلة بالنسبة لهم، في إطار من الكوميديا والمرح، كما يتحدثون عن علاقتهم بالمطبخ والأكل بشكلٍ عام.

قائمة بأبرز ضيوف برنامج شيف بالبيت 2

وظهر في البرومو الدعائي لـ«شيف بالبيت 2»، كل من محمد ثروت، وإسلام إبراهيم، وعصام السقا، ورنا رئيس، ومراد مكرم، وعمرو وهبة، ومحمود عبد المغني، وشيماء سيف، وميريهان حسين، وأيمن مصطفى، ومحمد أبو النجا وآخرين، حيث سيُعرض البرنامج حصريًا في رمضان 2023 على منصة واتش إت.

كشف مستعجل.. أبرز أعمال watch it الحصرية في رمضان 2023

كما تعرض منصة watch it، مسلسل كشف مستعجل، للثنائي محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، في رمضان 2023، ضمن أعمالها الحصرية، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

ويُشارك في البطولة كل من هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.