3 حقوق للموظف المتوفى أثناء العمل.. تكاليف الجنازة ومنحة 3 أشهر

نص قانون العمل على حقوق خاصة للعمال، منها حالة ما إذا تعرض أحدهم إلى الوفاة أثناء العمل، فتكون هناك التزامات على جهة العمل تجاه العمل المتوفى خلال عمله.

وفي المادة رقم «123» من قانون العمل، والمختصة بانقضاء علاقة العمل، ألزم القانون جهة العمل ببعض الالتزامات تجاه العامل الذي يتوفى خلال عمله، ومنها:

حقوق العامل المتوفى خلال عمله

- ينتهي عقد العمل في حالة وفاة العامل أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.

- لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا في حالة كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

- في حالة وفاة العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين؛ وذلك لنفقات الجنازة، وبحد أدنى قدره 250 جنيها.

قانون العمل يكفل حقوق العمال

- ويصرف صاحب العمل لأسرة المتوفى منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.

- ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب نقله إليها.