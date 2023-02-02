6 محظورات في قانون العمل الجديد.. «بلاش تطلب هدايا وتفشي أسرار المؤسسة»

تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، إذ ألزم العامل ببعض الواجبات التي يجب مراعاتها عند القيام بعمله في المؤسسة، وحدد القانون بعض المحظورات التي يجب على عامل القطاع الخاص توخي الحذر منها.

6 محظورات على العامل

وحدد القانون فى المادة 113 نحو 6 محظورات على العامل تتمثل في أن يقوم بنفسه، أو بواسطة بالأفعال الآتية:

- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل.

- تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل والعمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله.

- تمكين الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة.

- منافسة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، خلال قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل .

- طلب وقبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل أو جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات.

- تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.

قانون العمل الجديد

ويسعى المشرع من مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضى، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.