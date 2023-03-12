كشوفات طبية لازمة للعامل قبل التحاقه بالوظيفة.. أقرها قانون العمل

يعمل قانون العمل على تنظيم حقوق العاملين، وتحديدها وتعريفها لهم، وكذلك واجباتهم تجاه جهة العمل، بما يحقق المصلحة للطرفين، ويجعل كل منهم لديه حقوقه المعروفه والتي لا يجوز على الآخر المساس بها.

ومن بين الضوابط والحقوق التي أقرها قانون العمل لضمان سلامة العمال والحفاظ عليهم، إلزام جهة العمل بإجراء بعض الكشوفات الطبية والبدنية على العاملين بها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

كشوفات طبية لازمة

وتأتي الكشوفات التي يفرضها قانون العمل على جهة العمل بأن تجريها على العاملين بها كالآتي:

- إجراء كشف طبي ابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل؛ للتأكد من سلامته ولياقته الصحية.

كشف لياقة بدنية

- يحدد الكشف الطبي وسلامة العامل ولياقته طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.

- كشف القدرات الذي يؤكد مدى اللياقة للعامل من ناحية القدرات الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع احيتاجات العمل.

ويتم إجراء هذه الفحوصات طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص.