سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات اليوم.. وفرة المعروض

سجلت سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، وتقدم «الوطن»، خدمة عرض الأسعار لسعر كرتونة البيض، وكذلك سعر الكتاكيت داخل الأسواق الحرة في محافظات مصر.

سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم شهد وفرة كبيرة في المعروض، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض، بـ 101 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض الأحمر، بـ 103 جنيهاً.

- استقر سعر كرتونة البيض البلدي بـ 112 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين بالمحافظات

وأوضح «زكريا»، أن سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم شهد استقرار لسعر كرتونة البيض «البلدي»، والذي لم يحدث منذ شهرين ما بين تراجع واستقرار في سعرها.

- استقر سعر الكتكوت الأبيض ما بين 21:30 حتى 23 جنيه، وسط تراجع جنيه واحد في سعر كل كتكوت.

- سعر الكتكوت «ساسو» ما بين 15 حتى 16جنيها، وسط تراجع واحد جنية في سعر كل كتكوت.

- استقر سعر الكتكوت البلدي بين 8 جنيهات.

- سعر كتكوت الروزي بـ9 جنيهات.