مصر تنجح في تصنيع أول محبس آمن للبوتاجاز بمكونات محلية 90%

نجحت الهيئة العربية للتصنيع في إنتاج أول محبس آمن للبوتاجازات محلياً بنسبة مكونات مصرية بلغت 90%، في وقت لجأت مصانع إنتاج البوتاجازات المصرية إلى الهيئة، بغرض توفير المحابس الآمنة المستخدمة في الصناعة، محلياً بدلا من استيرادها.

وقال اللواء مهندس ياسر محمد علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ABD لتصنيع محابس البوتاجاز التابعة للهيئة إن هدف الهيئة العربية هو توطين الصناعة المصرية، مؤكدا أنه تم التفكير في تصنيع المحبس الآمن بالهيئة بعدما تم التواصل مع 3 شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال، لكنها كانت ترغب في الاستحواذ على هذه الصناعة والسوق المصرية وليس نقل الصناعة لمصر، وفقا لقوله.

مكونات محلية تنافس المستورد

ونقل بيان لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن نائب رئيس الشركة أن الهيئة العربية قررت تصنيع منتج محلي بأيدي مصرية وخامات مصرية من خلال مهندسيها، حيث تم بالفعل إنتاج محبس بوتاجاز آمن بنسبة تصنيع محلي 90% وتم إجراء التجارب عليه في إيطاليا، وأثبت كفاءة عالية تنافس أي منتج مستورد.

وقالت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة عقدت اجتماعا مع ممثلين من الهيئة العربية للتصنيع ومصنع ABD، لبحث ما تم التوصل اليه في توفير محبس البوتاجاز الآمن من خلال مصانع الهيئة العربية.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات بشأن مصنع إنتاج المحابس الآمنة الخاصة بالبوتاجازات، والتعرف على مواصفات المحابس التي تم تصنيعها واحتياجات مصانع القطاع الخاص من هذه المحابس من حيث المواصفات والكميات بهدف الوصول الى بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المحابس بالمواصفات والشكل المطلوب للمصانع.

وأضاف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إن الاجتماع ناقش فنياً إنتاج محبس البوتاجاز الآمن، والاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية بهدف توريد المحبس الآمن لشركات تصنيع البوتاجازات بشعبة الأجهزة المنزلية.

وأكد أنه سيتم تحديد موعد لتحديد مواصفات المحبس الأمن للشركات والمصنعين واستلام العينات لبدء تجريبها وتقييمها داخل المصانع.

ونوه المهندس بهاء ديميتري رئيس لجنة الإعلام بغرفة الصناعات الهندسية الى أهمية توافر المحبس المصري بالكميات المطلوبة والجودة العالية واستمرارية الإنتاج والإخطار المسبق عند أي تعديل في السعر أو التصميم.

وطالبت مصانع الأجهزة المنزلية بضرورة معرفة حجم الإنتاج خلال أول عام وكذلك المتوقع بعد 5 سنوات ومدى توفير التصميمات المطلوبة لكل مصنع بوتاجاز والالتزام بمواعيد التوريد للمصانع.

فيما أكد ممثلو الهيئة العربية للتصنيع ضرورة إشراك مصانع البوتاجازات في وضع خطة تصنيع المحابس الامنة لتحديد الكميات المطلوبة والتمويل اللازم، من خلال تشكيل لجنة من الغرفة والهيئة للمرور على المصانع ومعرفة رؤيتهم واجراء التجارب على المحبس الجديد، على أن يتم بعدها الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والهيئة وتحديد الكميات والمواصفات المطلوبة ليتم البدء في التصنيع والتوريد للعملاء.