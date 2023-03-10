انطلاق النسخة الثانية من «خان شريف» في الرحاب لتشجيع الصناعة المحلية

انطلقت أمس الخميس فعاليات النسخة الثانية من «خان شريف»، في «جيت واي مول»، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى، وذلك وسط حضور كبير من سكان الرحاب.

وتستمر فعاليات خان شريف حتى مساء غد السبت ١١ مارس، ويضم منتجات متنوعة محلية الصنع تباع بأسعار مناسبة، ويتضمن أيضًا عروضًا فنية وأنشطة وفعاليات متنوعة لمختلف الأعمار.

مشروع «خان شريف»، يديره الإعلامي المعروف شريف مدكور، ومستوحى من منطقة ومحلات خان الخليلي، وهدفه تشجيع المصنعين المصريين، خاصة أصحاب الحرف اليدوية، وتم اختيار جيت واي الرحاب لانطلاق المشروع في ديسمبر الماضي.

ويعد «جيت واي مول الرحاب»، من أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع في موقع إستراتيجي في مدينة الرحاب على مساحة 26 ألف متر مربع، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب وكافة مناطق القاهرة الجديدة، ويوفر خدمات ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة.

ويمكن لسكان الرحاب الوصول إلى «جيت واي مول»، بسهولة، وأيضًا يمكن الوصول للمول من خارج المدينة مباشرة من خلال محور محمد نجيب عبر بوابة 12 مدينة الرحاب.