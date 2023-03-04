«الصناعات الهندسية»: لم نتلق شكاوى من أي مصنع يعلن إغلاقه

كشفت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، تعقيبا على ما أثير حول إغلاق أحد المصانع التابعة لنشاط الصناعات الهندسية والذي يدعي أنه متخصص في صناعة ماكينات التعبئة والتغليف، أنه بالبحث بسجلات الغرفة لم يوجد أي بيانات أو عضوية لهذا المصنع وهو غير مسجل لدى الغرفة.

وأوضحت الغرفة، في بيان، اليوم السبت، أن أي مصنع يعمل طبق للمنظومة الرسمية لابد أن يكون مسجلا داخل الغرفة، مؤكدة أن هذا المصنع المذكور قد يكون ضمن المنظومة غير الرسمية.

لا توجد شكاوي وعوائق خاصة بالمصنع

وأكدت الغرفة، أنها لم تتلق أي شكوى بخصوص هذا المصنع أو عوائق تواجهه ولا علم لديها بهذا المصنع من الأساس؛ لأنه لا يتبع المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنها على تواصل تام مع كل أعضائها حول أي تحديات تقابلهم في عملهم وتتواصل مع الجهات المسئولة بشكل مباشر ويتم حل أي مشكلة تواجه المصنعين من خلال الغرفة وتواصلها مع الجهات المعنية.

الإجراءات المتخذة في حال وجود مشكلات

ودعت غرفة الصناعات الهندسية، أي مستثمر وصانع تابع للصناعات الهندسية لديه مشكلة أو عائق في نشاطه إلى التقدم فورا بمذكرة للغرفة حتى يتم العمل على حلها بالتواصل مع الجهات المعنية التي لا تدخر جهدا في تذليل العقبات أمام المصنعين، ولابد من توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة أو مغلوطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المعنية سواء اتحاد الصناعات بغرفه أو أي جهة منوطة؛ لأن مثل هذه الشائعات أو المعلومات المغلوطة تضر بمناخ الاستثمار بشكل عام.