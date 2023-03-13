قناة «DMC» تبرز خبر «الوطن» حول ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أسماء يوسف، على قناة «DMC»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باستمرار النمو الاقتصادي بسبب جاذبية المنتجات المصرفية، بعنوان «ارتفاع الاحتياطي النقدي والودائع الأجنبية في البنوك».

ملف الاحتياطي النقدي معقد

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنَّ ملف الاحتياطي النقدي والودائع الأجنبية معقد للغاية ويحتاج إلى متخصصين لفهمه واستيعابه، إذ يحمل العديد من التفاصيل كميزان المدفوعات والفوائد، فضلًا عن تفضيلات وأولويات الدولة كمحاربة التضخم قبل الاستثمار وأحيانًا العكس وهكذا.

كانت الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي، قد ارتفعت كنسبة من إجمالي الودائع لتسجل 17.85% في نوفمبر 2022 بما قيمته 1.161 تريليون جنيه، من 17.59% في أكتوبر و14.61% في سبتمبر، و14.68% في أغسطس، و17.74% في يوليو الماضي، لتعزز بذلك رصيد البنوك العاملة في السوق المحلية من النقد الأجنبي.

معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية

أحدث تقارير البنك المركزي المصري الشهرية في يناير 2023، أشار إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملات الأجنبية سجل 77.3% في نوفمبر الماضي، من 72.7% في أكتوبر السابق له، وأن ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية شكلت نسبة 60.3% من إجمالي هذه الودائع.

يُذكر أنَّ الاحتياطي النقدي الأجنبي يواصل النمو منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل منذ سبتمبر حتى نهاية عام 2022 نحو 860 مليون دولار أمريكي زيادة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.