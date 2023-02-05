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عاجل.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.2 مليار دولار

كتب:

منى صلاح - محمود البدوي
03:12 م | الأحد 05 فبراير 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34,224 مليار دولار بنهاية يناير 2023، مقارنة بنحو 34,003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

وأضاف البنك المركزي عبر موقعه، أنّ صافي الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو 30,221 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

وبلغ صافي التدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بحسب المعلن من «المركزي»، 3,3 مليارات دولار بدلا من 1,7 مليار، بما يعني أنّه تضاعف.

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بقلم منى صلاح - محمود البدوي