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انهيار «سيجنتشر».. ثالث بنك أمريكي يعلن إفلاسه في أسبوع

كتب:

وليد عبد السلام
09:22 ص | الإثنين 13 مارس 2023
سيجنتشر بنك

سيجنتشر بنك

أغلق «سيجنتشر بنك» أبوابه، وهو أحد أكبر وجهتين في الولايات المتحدة لشركات التشفير، من قبل المنظمين في نيويورك، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في بيان مشترك.

عدد البنوك التي أفلست الفترة الماضية 

يعد سيجنتشر بنك ثالث بنك كبير أمريكي يتعرض للانهيار في غضون أسبوع، بعد بنكي سيلكون فالي وسيلفرجيت، وكان لديه 88.59 مليار دولار من الودائع اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وقد استحوذت إدارة الخدمات المالية في نيويورك على البنك.

كان سيجنتشر بنك واحدًا من بنكين تم استخدامهما على نطاق واسع في العملات المشفرة بعد بنك سيلفر جيت، الذي انهار في 8 مارس الجاري.

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بقلم وليد عبد السلام