الدولار يتراجع عالميًا لليوم الثالث بعد إفلاس «سيليكون فالي».. سجل 30.85 جنيه

انخفض مؤشر الدولار نحو مستوى 104 نقاط اليوم الاثنين، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ قام المستثمرون بتقييم احتمالية المزيد من المخاطر النظامية بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، على الرغم من أن المنظمين الأمريكيين أعلنوا عن خطط لدعم المودعين وتقديم برنامج إقراض جديد للمؤسسات المالية.

إفلاس بنك سيليكون فالي

أدى إفلاس بنك سيليكون فالي، إلى ظهور تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي، يمكن أن يتخذ نهجًا أقل عدوانية لتشديد السياسة لتجنب المزيد من المخاطر على النظام المالي.

في الوقت نفسه، استمر تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع والذي صدر يوم الجمعة في دعم حالة المزيد من رفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع.

تنقسم الأسواق الآن حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء 22 مارس الجاري، أو زيادة أكثر حذرًا بمقدار ربع نقطة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

محليًا، يبلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه في البنوك الحكومية الأهلي ومصر والتنمية الصناعية و30.95 جنيه للبيع في أغلب بنوك القطاع الخاص، في حين يتراوح سعر الشراء بين 30.75 في البنوك الحكومية الثلاث و30.90 جنيه في بقية البنوك الخاصة.