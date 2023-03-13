رئيس جامعة سوهاج يكرم ذوي الهمم الفائزين بـ11 ميدالية في اللقاء الرياضي

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الطلاب الفائزين بـ11 ميدالية، خلال مشاركتهم باللقاء الرياضي لذوي الهمم «قادرون بإختلاف»، لطلاب الجامعات المصرية بالاسكندرية، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تحت شعار «الإعاقة منحة.. لا محنة»، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وصبري إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب المركزية ومحمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.

حصد 11 ميدالية

وهنأ رئيس جامعة سوهاج أبناءه الطلاب الذين استطاعوا تحقيق هذا الإنجاز العظيم بحصد 11 ميدالية، ومثلوا الجامعة تمثيل مشرف بين الجامعات المصرية، فهم يبرهنون دائماً أن لديهم القدرة والعزيمة على تحدى الصعاب وتحقيق المستحيل، وأن الإعاقة لن تحول دون تحقيق أهدافهم، مؤكداً أن إدارة الجامعة تساند أبناءها الطلاب من ذوي الهمم وتدعمهم دائمًا، وتحرص علي تنمية مهاراتهم في كل الأنشطة، إلى جانب تشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به.

وأعرب الدكتور عبدالناصر يس عن بالغ سعادته بهذا النجاح الذي حققه الطلاب من ذوي الإعاقة، مؤكداً أن أبناء الجامعة من ذوي الهمم استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المسابقات المتنوعة خارج الجامعة، وحصدوا مراكز متقدمة وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، وتوفير كل الإمكانات التي تساعدهم على التميز والتفوق بحياتهم العلمية والعملية.

تكريم 6 طلاب

وقال صبري إبراهيم إن الطلاب حصدوا 11 ميدالية، 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات و5 برونزيات، مضيفاً أن المنافسات ضمت ألعاب القوي، تنس الطاولة، رفع الأثقال، كرة طائرة جلوس، كرة هدف، وكرة القدم للطلاب أصحاب الإعاقة الحركية، الذهنية، البصرية، الصم والبكم، قصار القامة، والشلل الدماغي.

وأضاف محمد يوسف أن رئيس جامعة سوهاج كرم ايضاً الطلاب الفائزين بالمركز الثاني علي مستوي الجامعات المصرية وعددهم 6 طلاب، خلال مشاركتهم بفعاليات المؤتمر القمي الثاني «مصر تستطيع بطلابها»، والذي عقد بجامعة أسيوط، لعرض رؤي الطلاب لوضع حلول ومقترحات لعدد من المشكلات المجتمعية، حيث قدم الطلاب خلاله موضوعي الزواج العرفي والعنف ضد الزوجة.