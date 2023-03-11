رئيس جامعة سوهاج يكرم خريجي برامج «قطار الصعيد للتكنولوجيا»

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، 28 من خريجي البرنامج التدريبي صيانة الألياف الضوئية Optical fiber maintenance، وذلك ضمن فعاليات برنامج قطار الصعيد للتكنولوجيا creativa، والذي استمر على مدار 3 أشهر، بمركز ابداع مصر الرقمية بمقر الجامعة الجديد.

وخلال كلمته، أشاد رئيس جامعة سوهاج بدور المعهد كمؤسسة علمية، بحثية وتدريبية، لدعم الطلاب، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، من أجل مساعدتهم للمساهمة بفاعلية في إنجاح مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة، مضيفاً بأن جامعة سوهاج هي واحدة ضمن 6 جامعات اللاتي حظين بوجود مركز إبداع، الذي يعد أحد أهم منارات التدريب التكنولوجي بالمحافظة.

وثمن ما يقدمه المركز من أنشطة تدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات والشراكة مع كبرى الشركات العالمية في مجال ICT، والتي تؤهل أبناء الجامعة طلبة وخريجين وتسلحهم بمجموعة المعارف والمهارات، للالتحاق بالوظائف البازغة أو المستحدثة والتي أصبحت مطروحة في سوق العمل المحلي، الإقليمي والدولي.

واستعرض الدكتور أشرف عبدالحق الفرص المتاحة من خلال المبادرات المختلفة التي يقدمها المعهد بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن المركز يقدم 3 مبادرات هي مبادرة شباب مصر الرقمية الصباحية للخريجين، مبادرة شباب مصر الرقمية المسائية للخريجين والطلاب من الفرق الثانية إلى طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ومبادرة شباب مصر الرقمية (قطار الصعيد) لشباب الخريجين، وهدفها التدريب من أجل التوظيف، إذ يحصل المتدرب على 3 أشهر تدريبية بمعرفة المعهد وشهر تدريبي بأحد الشركات الراعية للبرنامج التدريبي، وعقب انتهاء مدة التدريب يحصل المتدرب على فرصة عمل داخل الشركه الراعية للتدريب.