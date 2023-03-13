مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوروبا أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ الفترة الأخيرة شهدت تكثيفا في الزيارات المتبادلة بين مصر والدول المختلفة، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولَ المختلفةَ في أقصى الشرق بطوكيو إلى أقصى الغربِ في باريس، وذهب إلى نيويورك، وزار بلدان أفريقيا والبلدان العربية، مشيرًا إلى أن الدنمارك شريك تجاري مهم لمصر، وتصدر مصر لها الموالح في الشتاء، وأصبحت موردا رئيسا للسلع الزراعية والغذائية إلى أوروبا في هذه الفترة.

نموذج العلاقات المصرية الأوروبية ناجح

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ أوروبا تمثل أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر وهي الداعم الأساس للاقتصاد المصري، كما تحصل مصر منها على هدايا ومنح، مشددًا على انّ نموذج العلاقات المصرية الأوروبية ناجح جدا بين العالم الأوروبي وبلدان البحر المتوسط.

حضارة المتوسط ربطت مصر بالدول الأوروبية

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حضارة المتوسط ربطت مصر بالدول الأوروبية، مثل اليونان والرومان في إيطاليا، والآن نتحدث عن شمال أوروبا، وهي دول مستقرة وغنية وتتمتع باستقرار اقتصادي، كما أنها من أغنى بلدان العالم، إذ أنّ ناتج الفرد في هذه الدول يتخطى الـ60 ألف دولار في السنة.

وأشار، إلى أن التعداد السكاني للدنمارك ليس كبيرا، لكن إسهامها في الاقتصاد العالمي كبير، مشيدًا بزيارة رئيسة الوزراء الدنماركية لمصر، موضحًا أن اتفاق المشاركة المصري الأوروبي يعفي مصر من الرسوم الجمركية، فإذا انتج المستثمر سلعا يمكنه تصديرها إلى السوق الأوروبي الذي يعتبر من أغنى الأسواق في العالم، وأكبر سوق مصدر ومستورد في العالم، إذ يقدر فيه عدد السكان بنحو 500 مليون نسمة.