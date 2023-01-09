تفاصيل زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لشيخ النحاتين بالأقصر.. استغرقت ساعة

كشف أسامة أحمد عبدالغني، المرشد السياحي ومرافق رئيسة الوزراء الدنماركية وزوجها في الأقصر، تفاصيل رحلتهما في المدينة، قائلا: «رئيسة الوزراء الدنماركية زارت الأقصر لمدة 3 أيام وأقامت في أحد الفنادق بقرية «البعيرات» غرب الأقصر».

الزيارة استغرقت 3 أيام

وأضاف «عبدالغني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن رئيسة وزراء الدنمارك زارت البر الغربي والبر الشرقي واختتمت زيارتها بشيخ النحاتين، والذي أعطاهما هدية تذكارية والتقطا بعض الصور معه ومع أهل القرية، واستغرقت الزيارة حوالي ساعة.

ولفت إلى أن رئيسة الوزراء الدنماركية تعاملت بشكل طبيعي خاصة أنها زيارة غير رسمية وشعرا بالسعادة بهذه الزيارة، موضحا أن الزيارات غير الرسمية للمسؤولين تمثل دعاية وترويجا للأقصر ومصر بشكل عام.

زيارات للمسؤولين الأجانب

وأشار إلى أن الأقصر تشهد في فصل الشتاء زيارة للمسؤولين والوزراء الأجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، والذي زارها منذ حوالي شهرين، كما أن ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زارت هي الأخرى المدينة.