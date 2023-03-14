أول مدرسة مصرية بإيطاليا تعلن حجز العام الدراسي الجديد.. بأسبقية الحجز

أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة نجيب محفوظ بميلانو الإيطالية، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي المقبل 2023- 2024، وذلك تنويه للمصريين بميلانو الراغبين في إلحاق أولادهم بالمدرسة قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

شروط الالتحاق

وأشارت مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، إلى أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالمدرسة، حجز المكان لأن الأعداد محدودة من خلال الاتصال على الرقم 3274743190، لتحديد موعد للتسجيل مع سكرتارية المدرسة.

أما عن الطلبة الذين لهم حق التحويل والالتحاق بالمدرسة، أوضحت مدرسة نجيب محفوظ، عبر الصفحة الرسمية لها، أنهم الطلبة القادمون من مصر بشرط أن يكون الطالب قد أنهى الفصل الدراسي الأول في مصر، والطلبة المحولين من مدارس إيطالية ويكون الطالب في هذه الحالة ليس له الحق في الحصول الشهادة المصرية، ويكون الامتحان في القسم الإيطالي فقط مع دراسة الجانب المصري كدراسة فقط وتأسيس في اللغة العربية الحضانة، لدراسة اللغة العربية والإيطالية والإنجليزية.

غرس الثقافة والهوية المصرية في نفوس الطلاب والطالبات

ويذكر أن مدرسة «نجيب محفوظ»، في إيطاليا، تهدف إلى غرس الثقافة والهوية المصرية في نفوس الطلاب والطالبات عبر تعلم اللغة العربية، خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء الجالية المصرية في ميلانو بإيطاليا، حيث تعد أول مدرسة مصرية معتمدة في أوروبا، من خلال تدريس المنهجين المصري والإيطالي، حيث جرى إنشاؤها منذ نحو 17 عاما، وتقوم المدرسة بأدوار عدة لربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر.