إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 في بورسعيد.. فوز 135 شخصا «صور»

أعلنت مديرية أمن بورسعيد، اليوم، نتيجة قرعة الحج 2023، التي نظمتها وزارة الداخلية في المدينة الرياضية بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وبحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تقدم 1540 مواطنا للحج

وذكر اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، ورئيس لجنة الحج لعام 1444، أن المديرية تلقت 1540 طلب حج زوجية وفردية، بينها طلبات تمت عن طريق منظومة الحج على شبكة الإنترنت.

فوز 4 من كبار السن بالحج

وأعلن مدير أمن بورسعيد فوز 135 شخصا بالتأشيرات المخصصة لمحافظة بورسعيد، بينهم 4 تأشيرات لكبار السن، وتم اختيارهم بقرعة الحاسب الآلي بينما الباقي تم الاقتراع عليه علنا في المدينة الرياضية اليوم، كما تم الاقتراع على 68 تأشيرة احتياطية، حال اعتذار أحد من القرعة الأصلية ويمكن معرفة الأسماء الفائزة من خلال الرابط إضغط هنا.

الاقتراع بالحاسب الآلي

وتم الاقتراع علي،نتيجة الحج هذا العام ببورسعيد عن طريق طريق الحاسب الآلي دون تدخل بشري في الاختيار، واستمع المواطنون إلى الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين، وذلك وسط حالة من الفرحة والسعادة.