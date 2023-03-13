إعلان نتيجة قرعة الحج في محافظة قنا.. 114 تأشيرة «صور»

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مراسم نتيجة قرعة الحج العلني في محافظة قنا، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بمقر الصالة المغطاة بنادي قنا الرياضى، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم.

نتيجة قرعة الحج في محافظة قنا

وقال محافظ قنا، إن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 1302 مواطن ومواطن، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 114 تأشيرة حج، مؤكدا أنه تم إجراء قرعة الحج في محافظة قنا وفقا للمنظومة الإلكترونية لوزارة الداخلية بشفافية تامة، وبحضور عدد من المتقدمين، كما تم اختيار الفائزين في القرعة الإحتياطية لآداء فريضة الحج حال تعذر سفر احد الفائزين الأساسيين.

وهنأ محافظ قنا ومدير الأمن الفائزين بقرعة الحج في محافظة قنا متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها، ومتمنين للجميع حجًا مبرورًا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.

طريقة معرفة قرعة الحج في محافظة قنا

ومن خلال بوابة الحج المصرية، يمكن للمواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج لعام 2023 من هنــا.