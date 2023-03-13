3 هزات ارتدادية تضرب جنوب أنقرة اليوم.. لماذا لم ينتهِ زلزال تركيا؟

تتوالى الهزات الارتدادية التي تضرب تركيا منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي وأودى بحياة أكثر من 53 ألف قتيل؛ مما آثار التساؤلات عن لماذا لم ينتهي زلزال تركيا؟

وتزامنا مع كثرة التساؤل عن لماذا لم ينتهى زلزال تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تعرض مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية لعدة هزات أرضية صباح اليوم وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر.

وأوضحت إدارة الكوارث التركية، أن منطقة حصة بولاية هاتاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وعلى عمق 11.52 كلم تحت سطح الأرض.

لماذا لم ينتهي زلزال تركيا؟

فيما تعرضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات على عمق 8 كلم، والهزة الثانية بقوة 4.5 درجات على عمق 10 كلم.

وللإجابة على تساؤل لماذا لم ينتهى زلزال تركيا، أوضح خبراء زلازل في تركيا، أن زلزال 6 فبراير المدمر، تسبب في كسر 5 أجزاء مختلفة من منطقة صدع شرق الأناضول، وعلى إثره حدث تمزق سطحي في نحو 400 كيلومتر.

ووفقا للخبراء، فإن الهزات الارتدادية تنتهي بانتهاء الطاقة المسببة للزلازل، ولا يمكن توقع مدة زمنية لانتهاء الهزات الارتدادية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

زلزال شرق المتوسط المدمر

وأكد الخبراء أن طاقة باطن الأرض تحاول الخروج إلى السطح، وتتمثل في الهزات الارتدادية التي تحدث عقب الزلزال، فكلما وجدت هذه الطاقة منفذا تحدث هزة ارتدادية وتتوقف قوتها على قوة التصادم خلال الزلزال الرئيسي.

وأشار الخبراء، إلى أنه يوجد في تركيا صدعان، صدع شرق الأناضول وآخر شمال الأناضول، وحدث كسر في القشرة الأرضية شرق الأناضول.