4 هزات أرضية تضرب مناطق في وسط وشرق تركيا

ضربت 4 هزات أرضية مناطق وسط وشرق تركيا خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، ووفقا لبيانات مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، عبر موقعه الإلكتروني، تراوحت قوتها ما بين 3 درجات و 3.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات الأرضية التي أعلن عنها مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، رصدها في تركيا، بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق تركيا، على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

بؤرة الهزة الأرضية وقعت شمال غرب من «سيليخان»

وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 32 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من «ملاطية» و 9 كم شمال غرب من «سيليخان».

وفي وقت سابق، وثقت كاميرا المراقبة ارتجاج متجر بهزة أرضية عنيفة ضربت بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر «قيصري» الواقعة وسط تركيا صباح أمس الأول الجمعة.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركي، المعروفة باسم «آفاد»، أشارت في وقت سابق، إلى الهزة الأرضية التي ضربت «قيصري» وقعت على عمق 7 كيلو متر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مساعدات لسوريا

وفي الجانب السوري، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، إن المنظمة ستواصل إرسال المساعدات الإغاثية لشمال غربي سوريا التي تأثرت بشكل كبير جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الماضي.