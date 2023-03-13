تقديم خدمات صحية لـ11 ألف مواطن بالمنيا خلال شهر فبراير

واصلت مديرية الصحة في محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

الحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهى تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة وما فوق سن الأربعين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لـ11 ألفا و376 مواطنا، إضافة إلى فحص697 من كبار السن وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

260 فريقا طبيا لتنفيذ المبادرة

من جانبه، قال الدكتور محمد سمير منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، إن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، وأضاف انه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة .