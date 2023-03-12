زراعة أشجار مثمرة بـ«دير مواس» ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» في المنيا

واصلت الوحدات المحلية جهودها، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز، في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة شتلات زينة في القرى

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مجهودات الوحدة المحلية بديرمواس والمجالس القروية بالمركز، بزراعة عدد من الشتلات الزينة والمثمرة بالتعاون مع المصالح الحكومية والمدارس.

متابعة الري المنتظم للأشجار

كما أكد رئيس المركز على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار من الوحدات المحلية والأحياء بالمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة.

وواصلت الوحدات المحلية في المنيا، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، كما تم استكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنجاز أعمال الرصف للطرق المدرجة ضمن الخطة الموحدة للعام المالي 2022 /2023 بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.