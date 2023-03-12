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إنشاء محطة محولات في المنيا بـ660 مليون جنيه لدعم الشبكة الكهربائية

كتب:

سلامة عامر
02:50 م | الأحد 12 مارس 2023
خلال توقيع العقد

خلال توقيع العقد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه استمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة الوزارة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة «السويدي اليكتريك T&D» لإنشاء محطة محولات المنيا في ماقوســة جهــد 66/220/ 11ك . ف سعة (2x175+2x40) من النوع المعزول بالغاز GIS لمهمات بنظام «تسليم مفتاح».

دعم الشبكة الكهربائية في المنيا 

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الشبكة الكهربية بمحافظة المنيا، وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية بمحافظة المنيا.

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان، إن تكلفة المشروع حوالي 660 مليون جنيه، ويتم تمويل المكون الأجنبي من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 25 شهرا من تاريخ توقيع العقد علي مرحلتين.

مقر جديد في العاصمة الإدارية 

من ناحية أخرى، تفقدت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مقر الشركة الجديد بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع لبدء انتقال ديوان عام الشركة للمبنى الجديد عقب إجازة عيد الفطر المقبل.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.