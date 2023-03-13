ندوات لتوعية طلاب المدارس في المنيا بترشيد استهلاك مياه الشرب

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه من خلال تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، والمعنية بالحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، مما يؤثر ايجابيا في تعظيم الاستفادة من ترسيخ ثقافة التوعية المائية لدى المواطنين.

فعاليات توعوية للأطفال بالتعاون مع الأزهر

وأشار المهندس رجب السعيد جبر رئيس الشركة، إلى انطلاق فعاليات توعوية للأطفال بالتعاون مع الأزهر بمعهد عمر بن عبدالعزيز النموذجي ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية أطفال المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة بأهمية ترشيد استهلاك المياه، إضافة الى أنشطة توعوية وورش رسم للتعريف بآداب النظافة العامة للأطفال، وذلك بمشاركة فرق من أطفال قرية أبو فليو.

ندوة توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

كما شملت الأنشطة التوعوية خلال اليوم الثالث للحملة تنفيذ ندوة توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بمعهد الثانوية الأزهري بالمنيا، ندوة توعية بقصر ثقافة المنيا للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بحضور مشايخ الأزهر، بالإضافة لتنفيذ ندوة توعية ودروس وعظ بالكنيسة الإنجيلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ووعظ الأزهر وبمشاركة فريق المتطوعين بالقرية.

كما تم تنفيذ حملة توعية بمدرسة ابو فليو للتعليم الأساسي بطابور الصباح بالمدرسة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتنفيذ العديد من الأنشطة التثقيفية للأطفال بالمدرسة، إضافة لتنفيذ حملات طرق أبواب بالقرية لبحث مشكلات مياه الشرب مع أهالي القرية.

وأوضح «السعيد»، أن ذلك يأتي ضمن فاعليات الأسبوع المائي وتحت شعار «كل نقطه بتفرق»، حيث تم تركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية بقرية أبو فليو بهدف ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها كمورد حيوي من أجل الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، كما تم سحب عينات مياه شرب من أماكن مختلفة بالقرية بالتعاون مع قطاع المعامل لاختبار جودة المياه بالقرية.

يُذكر أن فعاليات التوعية مستمرة بالحملة طوال أيام الأسبوع بقرية ابو فليو، وهي القرية المختارة لتنفيذ أنشطة الأسبوع المائي بمناسبة اليوم العالمي للمياه بتعاون كل الجهات بالمحافظة.