ندوة توعوية عن مكتسبات المرأة المصرية وحقوقها في الإسلام بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، حملات توعية بعنوان «مكتسبات المرأة المصرية في العصر الحالي وحقوقها في الإسلام»، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة على مستوى المدن والقرى التابعة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طلب وكيل الوزارة لمنطقة الأزهر الشريف، ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة، فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة .

حملات توعية بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية

من جانبها، أوضحت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوة تأتي ضمن جهود الوحدة في تنظيم سلسلة من حملات التوعية بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية، وفي إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس ويوم المرأة المصرية 16 من نفس الشهر.

تفعيل دور المرأة في المشاركة المجتمعية

وخلال الندوة، تم إلقاء الضوء على عدة محاور أهمها بناء قدرات المرأة واكسابها معارف ومهارات، تفعيل دور المرأة فى المشاركة المجتمعية، إتاحة الخدمات الحكومية وغير الحكومية الموجودة بالقري، حقوق المرأة في الدستور المصري 2014، وجهود الدولة المبذولة لتمكينها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومكتسبات المرأة فى الدستور ، كما تم استعراض جهود الدولة المقدمة للمرأة المعيلة من خلال إعادة بناء منازل مهدمة للمرأة المعيلة وفقاً لخطة نهوض الدولة بالمرأة المعيلة حيث تم إعادة بناء عدد من المنازل المهدمة للمرأة المعيلة بقرية البرجاية.