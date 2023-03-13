موعد فتح باب التطوع في القوات المسلحة 2023 وأسلوب التقديم

تنشر «الوطن» موعد فتح باب التطوع في القوات المسلحة 2023، بعدما صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين ومن المجندين؛ إذ سيبدأ التقديم إلكترونيًا عبر موقع إلكتروني، ثم التوجه لمناطق وأقسام التجنيد بالمحافظات، ثم عقد الاختبارات للشباب المتقدمين.

موعد فتح باب التطوع في القوات المسلحة 2023

وعن موعد فتح باب التطوع في القوات المسلحة 2023؛ فإن أولى الخطوات ستكون اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مارس 2023، حتى 4 مايو 2023، وهي الفترة المتاحة لطباعة نموذج طلب الالتحاق، والذي سيتم تحميله من موقع إدارة التجنيد والتعبئة، والذي يُمكن الدخول إليه من هذا الرابط.

يعقب تلك الخطوة، سحب الملفات من مناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات، بحسب التوقيت المحدد في طلب الالتحاق، يتاح سحب الملف اعتبارًا من أول إبريل المقبل، وحتى يوم 8 مايو 2023، على أن يصرف المتقدم للتطوع في وظيفة قصاصي الأثر من مكتب مخابرات حرس حدود أسوان.

وعقب استكمال البيانات المطلوبة في ملفات طلب التطوع في القوات المسلحة 2023؛ فإنه يتم التقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها الفرد اعتبارًا من يوم 3 إبريل المقبل وحتى 10 مايو 2023.

اختبارات المتقدمين للتطوع في القوات المسلحة 2023

وتراجع جهات الاختصاص بالقوات المسلحة انطباق الشروط المطلوبة للتقديم على الشاب، ويعقب تلك الخطوة تحديد موعد لاختباراته، ثم تتوالى النتائج تباعًا، على أن يتم إخبار الشاب بموعد كل اختبار عبر رسالة على هاتفه المحمول SMS، وذلك على رقم الهاتف المُسجل في طلب التطوع والالتحاق بالقوات المسلحة 2023.