عاجل.. مدير «التجنيد» للراغبين في التطوع: كل اختباراتكم إلكترونية

طالب العميد محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، الأسر وأولياء الأمور بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يوهمون الشباب الراغبين للتطوع في صفوف القوات المسلحة على قدرتهم على الالتحاق نظير مقابل مادي.

وأضاف مدير إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن قبول دفعة متطوعين وقصاصي أثر، ودفعة مجندين جديدة: «اوعى تتخيل إن في حد هياخد مقابل مادي عشان يقدم خدمة لابنك».

وشدد على أن جميع الإجراءات تتم بشكل إلكتروني بالكامل، والاختبار يتم عبر جهاز كمبيوتر، وتظهر النتيجة أمام الشاب خلال تقدمه للاختبار.

وأكد وجود توجيهات دائمة من القيادة العامة للقوات المسلحة بصفة مستمرة لتقديم كل سبل التيسيرات والدعم لأبناء المناطق الحدودية.

وأضاف أن المسافات الشاسعة جدًا قد تحمل الشاب مشقة وعناء السفر ماديًا ومعنويًا لإنهاء موقفه التجنيدي، ومن ثم يتم الدفع بلجان تجنيدية بشكل يومي للمناطق الحدودية.

ولفت إلى وجود لجان تعمل في تلك الفترة في جنوب سيناء، والشلاتين، وأبو رماد، وحلايب، ومرسى مطروح، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة، والتي تقدم الوثائق التجنيدية دون أي رسوم لأبناء تلك المناطق.