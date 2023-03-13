عاجل.. القوات المسلحة تعلن عن دفعة متطوعين وقصاصي أثر جديدة (فيديو)

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء قصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارًا من يوم السبت الموافق الأول من أبريل 2023.

كما صدق عن الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين «المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2023»، والمقرر استقبالهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، والذي أشار فيه إلى التيسيرات التي تُقدم لأبناء المحافظات النائية.