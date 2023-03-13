إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية 

أصيب 8 أشخاص في حادثي تصادم بمركزي الزقازيق ومنيا القمح بالشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد انقلاب ميكروباص بنطاق مركز شرطة الزقازيق ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، كما تلقى إخطارا بإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق منيا القمح - الزقازيق.

نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق ومنيا القمح لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وتحرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعتين، وبيان سبب وقوع الحادثين.