إصابة 5 في تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل بطريق «قطور- كفر الشيخ»

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل، علي طريق «قطور - كفر الشيخ» وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور المركزي، ومستشفى كفر الشيخ، لعمل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تصادم ملاكي ونصف نقل

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية تلقت إخطاراً يفيد، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخري نصف نقل علي الطريق الواصل بين «قطور - كفر الشيخ»، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعه وتبين إصابة كلا من، نورا عبد الحميد حسن، وتبلغ من العمر 37 عاماً، مصابة بجرح بالوجه حوالي 10سم، واشتباة اشتباه ما بعد الإرتجاج، وياسرمحمد نور الدين، ويبلغ من العمر 43 عاماً، مصاب بجرح بالوجه10سم، واشتباه ما بعد الإرتجاج، واحمد محمود نور الدين، ويبلغ من العمر 47 عاماً، ويعاني من اشتباه كسر بالزراع الايمن، واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى قطور المركزي.

كما جرى نقل إسماعيل عبد الحميد السيد، البالغ من العمر 37 عاماً، ومصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم، وسحجات وكدمات بالجسم، وصلاح يوسف ابراهيم، البالغ من العمر 31عاما، ويعاني من اشتباه كسر بالكتف الايمن، سحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع أثار الحادث

وتم الدفع باوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.