مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين على طريق «أبو زنيمة» بسيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارتين بجنوب سيناء، على طريق أبو زنيمة، في المنطقة الفاصلة بين جنوب وشمال سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة «دوبل كابينة» تحمل لوحات معدنية رقم «8826 - ط . ج . ب» مع سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم «ج . ن . ف - 4289)، أمام محطة مياه مدينة أبوزنيمة.

نقل جثة ومصاب لمستشفى أبو زنيمة

وقال مصدر بهئية الإسعاف، إن الحادث أسفر عن إصابة محمود محمد عبدالفتاح، 23 عاما، من الشرقية، بجرح تهتكي بالوجه وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما لقي شريف محمد عيد، 18 عاما، من جنوب سيناء، مصرعه في مكان الحادث.

وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى أبورديس المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

إيداع الجثة مشرحة المستشفى

وقال مصدر طبي بمستشفى أبوزنيمة، في بيان له، إن الجثة نُقلت لمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من كتابة المحضر الرسمي، ومواصلة سير التحقيقات لحين استخراج تصريح الدفن، فيما تم نقل المصاب قسم العناية الفائقة لمتابعة حالته، والتي وصفت بالمتوسطة.