إعلان نتيجة قرعة الحج المصرية 2023 في 5 محافظات غدا بينها المنوفية

تكشف مديريات الأمن بمحافظات أسيوط وبنى سويف وكفر الشيخ المنوفية والإسماعيلية غدا الثلاثاء نتيجة قرعة الحج 2023، وفقا لجدول إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج المصرية داخل مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة الذي بدأ من يوم الأحد الماضى ويستمر حتى الأربعاء المقبل، في قرعة علنية داخل مديريات الأمن، ليبدأ المتقدمون بتسديد رسوم قرعة الحج المصرية 2023 والأوراق المطلوبة بقرعة الحج.

نتيجة قرعة الحج المصرية 2023

نتيجة قرعة الحج المصرية 2023 تعلنها وزارة الداخلية عبر عدة طرق للمتقدمين لقرعة الحج عقب القرعة العلمية، عبر الموقع الرسمي لقرعة الحج المصرية من هنا، أو عن طريق مديرية الأمن التابع لها المتقدمين لقرعة الحج، أو عبر مركز الشرطة التابع له المتقدم، حيث يتم وصول كشف أسماء الفائزين بقرعة الحج لهذا العام لمراكز الشرطة.

تكاليف قرعة الحج 2023

يبدأ الفائزون بقرعة الحج سداد تكاليف حج القرعة لهذا العام بكل فروع البنوك الوطنية المنتشرة بمختلف مدن مصر، من بينها البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر، أو عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية، وذلك على حساب المدفوعات الحكومية.

موعد سداد تكلفة قرعة الحج المصرية 2023

حددت وزارة الداخلية المصرية موعد سداد تكلفة حج القرعة بداية من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري.