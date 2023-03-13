السلطات الأمريكية تغلق بنك Signature بعد إفلاس بنك «سيليكون فالي»

بعد انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي، كشفت السلطات الأمريكية، عن أنّها قررت إغلاق بنك Signature، الذي تمثله مؤسسة مالية في ولاية نيويورك، وتمتلك شركة إقراض عقاري كبيرة، كانت تسعى مؤخرا للحصول على ودائع ذات صلة بالعملات الرقمية، بعد أن صرح المنظمون أن إبقاء البنك مفتوحا وعاملا قد يهدد استقرار النظام المالي الأمريكي بأكمله.

بنك Signature أحد ضحايا الذعر المالي

وبحسب وكالو رويترز، يعد بنك Signature أحد ضحايا الذعر المالي الذي أثاره انهيار بنك سيليكون فالي نهاية الأسبوع الماضي، ما يؤكد أنّ إغلاق البنك يوضح مدى التحديات التي تواجهها البنوك الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك قواعد من العملاء الأقل دخلا، جراء انهيار سيليكون فالي، الذي كان ينصب عمله على تمويل الشركات الناشئة بشكل أساسي، بعد أن قام ببعض الإجراءات المالية في غير مناسب، نتيجة لنقص التمويل.

بنك Signature كان يرحب بإيداعات بالعملات الرقمية

وبحسب الوكالة، كان Signature من البنوك القليلة التي بدأت ترحب بإيداعات بالعملات الرقمية، قبل أن تشهد سوق العملات الرقمية سقوط وخسائر حادة العام الماضي، بسبب القرارات المتتالية برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي، حيث كانت قيمة حيازات بنك Signature حتى يوم 31 ديسمبر الماضي 110.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الودائع لديه 88.6 مليار دولار، وفقا للبيانات المتاحة عن البنك بإيداعه لدى هيئة البورصات والأوراق المالية بالولايات المتحدة.

وعقب الإعلان عن إغلاق بنك Signature، أوضحت لجنة تأمين الودائع الفيدرالية، التي أصبح كل من سيليكون فالي وبنك Signature تحت تصرفها، أنّ عملاء البنكين سيتم تعويضهم بشكل كامل، بغض النظر عن حجم حساباتهم، كما أصدر الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع وزارة الخزانة بيانات مشتركا للتعامل مع أزمة البنكين.