خبير مالي: رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لا يؤثر على الاقتصاد المصري

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة ليس له تأثير قوي على الاقتصاد المصري، وذلك لأن سعر العملة المصرية ثابت أمام الدولار الأمريكي.

سعر الصرف

وتابعت خبيرة أسواق المال خلال مداخلة هاتفية مع «برنامج في النور»، المعروض على شاشة «قناة ctv»، القبطية وتقدمه الإعلامية يوستينا يوسف، أن ارتفاع سعر الصرف مرتبط بمعدلات التضخم واتجاهات البنك المركزي لمواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وشهادات الادخار بفوائد مرتفعة وأيضاً من خلال تحريك العملة.

وأضافت «رمسيس»، أن الأوساط الاقتصادية في انتظار قرار البنك المركزي، ومتوقع رفع سعر الفائدة بمعدل 2% لمكافحة معدلات التضخم.

اختلاف الدولار في مصر

وأشارت «حنان» إلى أن الدولار في مصر يعتبر سلعة للتداول ووسيلة لاستيراد البضائع، موضحة أن أمريكا استطاعت مواجهة التضخم من خلال خفض أسعار الطاقة والغذاء والاتجاه إلى سياسات أكثر مرونة.

وأوضحت أن العالم يتأثر بقرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة والذي يجتذب الأموال لسندات الخزانة الأمريكية ولكن يضر بالاقتصاد العالمي، متابعة أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة يرفع أسعار الفائدة في المنطقة الخليجية وذلك لارتباط «برميل البترول»، بالدولار وهو ما يؤثر على الاستثمارات.