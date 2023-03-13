وفد مجلس النواب يزور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها، بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات.

وألقى اللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، كلمة أكّد خلالها أنَّ الشبكة تعمل على توفير كل المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة لمتخذي القرار على كل المستويات، بما يمكنهم من التعامل المناسب مع الأزمات والتحرك بشكل أكثر فعالية على غرار الدول الرائدة في ذلك المجال.

كما تفقد الوفد مركز التحكم الرئيسي بالشبكة واستمعوا إلى شرح مفصل لمنظومة العمل المتطورة والمتكاملة لتحقيق التعامل الفوري مع مختلف البلاغات الاستغاثات بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، وشاهد الوفد عدد من السيناريوهات لبلاغات من مناطق مختلفة في أزمنة متداخلة وكيفية التعامل الأمثل معها.

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تقدير نواب الشعب المصري لكل القائمين على العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

فيما أشاد النواب بالمستوى المتميز لمنظومة العمل بالشبكة الذي بعث في نفوسهم الطمأنينة لقدرة الدولة المصرية بجهود أبنائها المخلصين على تخطي الصعاب، والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف الأزمات بالأسس العلمية المدروسة.