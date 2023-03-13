إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 في الغربية.. فوز 613 شخصا «صور»

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، عن نتيجة قرعة الحج 2023، وأسفرت القرعة عن فوز 613 مواطنا بتأشيرة الحج، وتم إجراء القرعة بشكل علني وتم سحب القرعة بشكل إلكتروني.

ومن جانبه شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، إعلان نتيجة قرعة الحج الإلكترونية لعام 2023 العلنية والتي نظمتها مديرية أمن الغربية.

تهنئة الفائزين

ووجه محافظ الغربية التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، كما قدم الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء مدير أمن الغربية ولجميع القيادات الأمنية القائمة على إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 وزارة الداخلية، مهنئاً كل من وقع عليهم الاختيار، داعيا المولى- عز وجل - أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رابط نتيجة القرعة

كما وجه مدير أمن الغربية التهنئة لجميع الحاضرين والفائزين في نتيجة قرعة هذا الحج 2023 ووزارة الداخلية، وتم إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي واسفرت عن 613 فرصة حج منهم 19 كبار السن، حيث ساد بالقاعة جو من الفرحة والسرور عقب إعلان الفائزين، ويكمن معرفة النتيجة من هنا.