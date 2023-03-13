رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣.. وزارة الداخلية تعلن الفائزين

أعلنت وزارة الداخلية، عن نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣، أمس، في 5 محافظات هي «القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية»، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حددته سابقًا لإجراء قرعة الحج في جميع المحافظات.

وجرى إعلان نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣ وزارة الداخلية، في 5 محافظات أخرى هي «مطروح والأقصر ودمياط والدقهلية والقليوبية والفيوم»، وسيستمر إعلان نتيجة القرعة ٢٠٢٣، حتى بعد غد الأربعاء.

رابط نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من الرابط وبعدها يتم إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة»، ليتم إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع، والضغط على كلمة بحث، وحينها ستظهر نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣ وزارة الداخلية.

نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣ وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣، فور إعلانها بشكل رسمي عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

حال كانت نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣ وزارة الداخلية، فائز، سيجري تقديم المستندات التالية:

1- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز في نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣ وللمرافق إن وجد، ولا تقل مدة صلاحيته عن عام من تاريخ 1 ذو الحجة.

2- صورة من شهادة التحصين المعتمدة دوليا ضد فيروس كورونا.

3- تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4× 6 بخلفية بيضاء مُدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

4- البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيم ضد لقاح الأنفلونزا الموسـمية، اللقاح الرباعي ACYW135 «الحمى المخية الشوكية».

5- تقديم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا قبل موعد السفر إلى المملكة بـ 72 ساعة.

6- تقديم صحيفة حالة جنائية مميكنة «فيش الحج».

7- بيان الموقف التجنيدي للفائزين بنتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣ ومرافقيهم ممن هم في سن التجنيد.

8- موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

9- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات الحكومية.

10- شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

11- يكون مقدم لطلب حج القرعة ٢٠٢٣ كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية.