افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر غدا.. وتخفيضات 30% على السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيفتتحان معرض أهلا رمضان الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، مساء الغد.

معرض أهلا رمضان الرئيسي

ومن المقرر أن يعقد وزير التموين، وممثلو اتحاد الغرف التجارية، مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من افتتاح المعرض، لإعلان نسبة التخفيضات التي سيقدمها المعرض على أسعار السلع والمنتجات.

موعد فتح معرض أهلا رمضان أمام الجمهور

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنّ معرض أهلا رمضان يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور، في اليوم التالي مباشرة، وهو صباح الأربعاء 15 مارس، ويستمر في استقبال الجمهور حتى يوم 21 مارس الجاري.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان

- كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

- كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

- كيس قمر الدين ريحانة 400 جرام بسعر 53 جنيها.

كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

- علبة مشمشة تركي 250 جراما بسعر 80 جنيها.

- قراصيا بلغاري 250 جراما بسعر 60 جنيها.

- عين جمل مقشر أمريكي 250 جراما بسعر 81 جنيه.

- لوز مقشر أمريكي 250 جراما بسعر 70 جنيها.

- زبيب أبيض بناتي 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي بالبذر 300 جرام بسعر 40 جنيه.

- تين حبل بالوزن الكيلو بسعر 220 جنيها.

- فستق 250 جراما بسعر 117.50 جنيه.

- كاجو 250 جراما بسعر 110 جنيهات.

- فول سوداني بوزن الكيلو بسعر 42.50 جنيه.