طريقة الحصول على كوبونات السلع من وزارة التموين.. متاحة في 1300 منفذ

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كوبونات السلع الخاصة بشهر رمضان 2023، للتيسير على المواطنين الراغبين في منح المساعدات للأسر المستحقة، من خلال الكوبونات التي تتيحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفئات مالية متنوعة.

طريقة الحصول على كوبونات السلع من وزارة التموين

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كوبونات السلع أمام جميع المواطنين من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية تابعة لشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلا عن توافر الكوبونات أيضا في معارض «أهلا ‏رمضان» التي تتواجد بها شركات وزارة التموين ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة.

أسعار كوبونات التموين

وجاءت كوبونات التموين، بأسعار متفاوتة أمام المواطنين للتسهيل عليهم في قيمة الفئات المالية المتوافر بها شراء الكوبونات، كالتالي:

- كوبون فئة 50 جنيها.

- كوبون فئة 100 جنيه.

- كوبون فئة 150 جنيها.

- كوبون فئة 200 جنيه.

- كوبون فئة 250 جنيها.

- كوبون فئة 300 جنيه.

شروط صرف السلع بالكوبونات

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا يجري استبدال الكوبونات بالنقود، وأن البون يُستخدم لمرة واحدة فقط، وأن صرف قيمة البون يكون من فروع منافذ وشركات وزارة التموين.