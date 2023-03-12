انخفاض أسعار السلع واللحوم والياميش في معرض أهلا رمضان الرئيسي

تُنهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا استعداداتها لافتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر 2023، والمقرر أن يفتح أبوابه أمام الجمهور يوم 16 مارس الجاري، لمدة أسبوع واحد، إذ يستمر حتى 21 من الشهر ذاته، لتوفير السلع بأسعار مخفضة تطرحها الوزارة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتحت رقابة جهاز حماية المستهلك.

معرض أهلا رمضان الرئيسي

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع واللحوم والياميش ستشهد انخفاضا كبيرا في معرض أهلا رمضان الرئيسي والمقرر إقامته في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، إذ تأتي الأسعار كالتالي:

أسعار الزيت والسكر في معرض أهلا رمضان

- الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيهًا.

- السكر بسعر 14.5 جنيه.

- الدقيق بـ17 جنيهًا.

- الأرز من 16.5 إلى 18.5 جنيه حسب نسبة الكسر.

- المكرونة 6 ‏جنيهات للكيس وزن نصف كيلوجرام.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيهًا.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان

** كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

** كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

** كيس قمر الدين ريحانة 400 جرام بسعر 53 جنيها.

كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

** علبة مشمشة تركي 250 جراما بسعر 80 جنيها.

** قراصيا بلغاري 250 جراما بسعر 60 جنيها.

** عين جمل مقشر أمريكي 250 جراما بسعر 81 جنيه.

** لوز مقشر أمريكي 250 جراما بسعر 70 جنيها.

** زبيب أبيض بناتي 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

** تمر هندي بالبذر 300 جرام بسعر 40 جنيه.

** تين حبل بالوزن الكيلو بسعر 220 جنيها.

** فستق 250 جراما بسعر 117.50 جنيه.

** كاجو 250 جراما بسعر 110 جنيهات.

** فول سوداني بوزن الكيلو بسعر 42.50 جنيه.