انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمرشحين في مسابقة 30 ألف معلم بالغربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم انطلاق أول أيام برنامج التأهيل التربوي للمعلمين المرشحين في مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال - معلم فصل) لتلبية احتياجات تعليم الغربية من هذه التخصصات.

يأتي ذالك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمتابعة جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب المعلمين المرشحين في مسابقة 30 ألف معلم.

متابعة برنامج 30 ألف معلم بالغربية

وقام وكيل وكيل الوزارة بمتابعة برنامج التأهيل التربوي في مدارس السنطة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وقاعة التنمية المهنية بطنطا.

استراتيجيات التدريس

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف العام من التدريب التربوي في مسابقة 30 ألف معلم، هو إكساب المعلمين المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وأكد أن التأهيل التربوي للمعلمين، يتضمن أربعة أيام تدريبية، حيث يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعليم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.