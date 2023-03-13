أماكن تدريب المرشحين ضمن مسابقة «30 ألف معلم» بالغربية.. 4 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن كشوف ومقار التدريب الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم، والتي تبدأ من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل.

تدريب 30 ألف معلم على مدار 4 أيام

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية لـ«الوطن»، إنه استكمالا للإجراءات الخاصة بتأهيل معلمي مسابقة 30 ألف معلم، وتنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم البدء في تنفيذ برنامج التأهيل التربوي للمرشحين، والتي بدأت من اليوم وتستمر حتي الخميس المقبل.

وأضاف ناصر حسن، أنه جرى التنبيه على المرشحين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الغربية، بضرورة التواجد قبل التاسعة صباحا، بنصف ساعة، لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي، مع صورة ضوئية منها، مشيرا أن حضور البرنامج التدريبي واجتيازه هو جزء أساسي لاستكمال إجراءات المسابقة، وللحفاظ علي حق المعلم المرشح في التعاقد.

أماكن تدريب المرشحين بمسابقة 30 ألف معلم

وواضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جري توزيع المرشحين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الغربية، على عدد من أماكن التدريب جاءت علي النحو التالي.

- 159 معلم مساعد بمدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين.

- 68 معلم رياض اطفال بمركز التنمية المهنية بطنطا.

- 68 معلم رياض اطفال بمدرسة الشهيد الرائد محمد ابراهيم الخولي الثانوية بنين بطنطا.

- 30 معلم فصل بمدرسة طنطا الثانوية بنات.

- 30 معلم فصل مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بطنطا.

- 60 معلم فصل بمدرسة الأقباط الاعداديه بنات بطنطا.

- 30 معلم فصل بمدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا.

- 106 معلم فصل بمدرسة طلعت حرب الثانوية بنات بالمحلة الكبرى.

- 114 معلم فصل بمدرسة المحلة الكبرى الثانويه بنات.

- 140 معلم فصل بمدرسة مصطفى كامل الابتدائيه بزفتي

- 70 معلم فصل بمدرسة زفتى الفنية المتقدمة التجارية.

- 141 معلم فصل بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة

- 84 معلم فصل بمدرسة ناصر الثانوية بنين ببسيون.

- 107 معلم فصل بمدرسة سمنود الثانوية بنين.

- 108 معلم فصل بمدرسة قطور الثانوية المشتركة.

- 124 معلم فصل بمدرسة الشهيد محمد لاشين الثانوية بكفر الزيات.