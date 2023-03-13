المنتجة آلاء لاشين تكشف كواليس كليب «يابنتي» للفنانة مي سليم

أعربت المنتجة الاء لاشين، عن سعادتها بردود الفعل منذ أمس حول كليب «يابنتي» وأكدت أنها سعت لتوثيق لحظات حقيقية في الفيديو كليب بين الأمهات وبناتهم.

وأضافت آلاء لاشين، أنها سعيدة بالعمل مع مي سليم، واصفة إياها بقولها: «فنانة مميزة»، حيث يعتبرهذا التعاون المميز هو الثاني لهما بعد نجاح أغنية «إحنا كبنات».

تعرف على صُناع أغنية يا بنتي لـ مي سليم

وتتعاون مي سليم في الأغنية مع الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن إنتاج ألاء لاشين وتعتبر التعاون الثاني مع الاء لاشين بعد نجاح إحنا كبنات.

يقول مطلع الأغنية:

عدت الأيام يا بنتي

والليلادي الكل شافك

وسط فرحة كبيرة وأنتي

قاعدة لابسة توب زفافك

أيوه رايحة لدنيا تانية

لسه فيها حتبتدي

بس قلبي حيبقي عندك

مهما عني تبعدي

وتعيش مي سليم في الفترة الحالية، حالة من النشاط الغنائي، حيث طرحت مؤخرًا أغنيتها إحنا كبنات، من كلمات محمد مصطفى ملك، لحن محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وإنتاج آلاء لاشين.