بنك HSBC يستحوذ على سيليكون فالي بـ«جنيه إسترليني»

أعلن بنك HSBC أنّ فرعه في المملكة المتحدة، استحوذ على فرع بنك سيليكون فالي الأمريكي في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد، بحسب بيان للمجموعة عبر موقعها الإلكتروني اليوم، وذلك بعد انهيار سيليكون فالي الأمريكي، وتصاعد القلق بين المؤسسين والمستثمرين في رأس المال الاستثماري في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حيث فاجأ البنك الجميع الأربعاء الماضي، بحاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار من الأسهم.

سيليكون فالي باع سنداته قبيل استحواذ HSBC

وقبيل الاستحواذ على فرعه في المملكة المتحدة من قبل بنك HSBC، قال بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة إنّه اضطر إلى بيع سنداته المتاحة للبيع بخسارة 1.8 مليار دولار مع سحب عملائه المبتدئين الودائع، ما دفع بعض المودعين إلى التكالب على سحب ودائعهم الخميس الماضي، وأدى إلى انهيار عمليات البنك وهبوط حاد في أسعار الأسهم وصل إلى 60%، وإعلان السلطات الأمريكية إغلاق البنك في اليوم التالي.

HSBC يستبعد أصول الشركات الأم لسيليكون فالي في المملكة المتحدة

وقال بنك HSBC إنّه من المتوقع أن تبلغ الأسهم الملموسة لفرع بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة، نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني، على أن يتم تقديم الحساب النهائي للمكاسب الناتجة عن الاستحواذ في الوقت المناسب.

وأضاف بيان صادر عن بنك HSBC أنّه سيتم استبعاد أصول والتزامات الشركات الأم لبنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة من الصفقة، وستكتمل المعاملة على الفور، وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد الحالية.

وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، إنّ هذا الاستحواذ على بنك سيليكون فالي له معنى استراتيجي ممتاز لأعمالنا في المملكة المتحدة، فهو يعزز امتيازنا المصرفي التجاري، ويعزّز قدرتنا على خدمة الشركات المبتكرة والسريعة النمو، بما في ذلك في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة، في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي.