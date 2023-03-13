شروط التطوع في القوات المسلحة 2023.. والأوراق المطلوبة

تنشر «الوطن» شروط التطوع في القوات المسلحة 2023، وذلك بعدما صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر، حسب ما أعلن العميد محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، في مؤتمر صحفي.

شروط التطوع في القوات المسلحة 2023

وعن شروط التطوع في القوات المسلحة 2023، ذكر مدير «التجنيد»،أنّها تتضمن 13 شرطًا، وهي كالآتي:

1- أن يكون المتقدم حاصل على الإعدادية أو ما يعادلها.

2- ألا يقل المجموع في الإعدادية عن 60% بالنسبة للمتطوعين.

3- بالنسبة لقصاصي الأثر؛ فيسمح باستقبال النجاحين في الإعدادية أو راسبيها، شريطة أن يكونوا من المقيمين بقنا وأسوان في نطاق المناطق الصحراوية لهما.

4- يجب أن يتراوح سن المتقدم للتطوع في القوات المسلحة بين 15 عامًا و25 عامًا عند الالتحاق بالقوات المسلحة في أول يناير 2023.

5- يجب ألا يقل عمر المتقدم لقصاصي الأثر عن 17 عامًا.

6- يجب ألا يقل طول الشاب المتقدم للتطوع في القوات المسلحة 2023 عن 170 سنتيمتر.

7- يشترط أن يكون المتقدم للتطوع مصري، ومن أبوين مصريين.

8- يشترط ألا يكون قد سبق له الزواج أو متزوجًا.

9- يجب أن يجتاز المتقدم للتطوع في القوات المسلحة 2023 كافة الاختبارات المقرر عليه.

10- يجب أن يستوفي المستندات المطلوبة على موقع إدارة التجنيد والتعبئة.

11- يجب ألا يكون غير لائق للخدمة العسكرية طبيًا.

12- يجب ألا يكون مرفود من أي منشأة عسكرية تعليمية أو من الحدمة العسكرية.

13- يجب أن يكون المتقدم غير متخلف عن التجنيد.

الأوراق المطلوبة للتطوع في القوات المسلحة 2023

تتضمن الأوراق المطلوبة للتطوع في القوات المسلحة 2023، كلاً من:

1- شهادة النجاح في الإعدادية مختومة، ومدونا عليها درجات النجاح.

2- شهادة ميلاد حديثة مميكنة بها الرقم الثلاثي.

3- «فيش وتشبيه» حديث وصورة منه.

4- «فيش وتشبيه» لولي الأمر وصورة منه.

5- بيان قيد عائلي حديث وصورة منه.

6- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

7- 8 صور حديثة مقاس 4 في 6 سنتيمتر.

8- كارتين عائليين للأسرة مقاس 10 في 15 سنتيمتر.

9- صورة الموقف التجنيدي لمن يحل عليه الدور للتجنيد.

10- إثبات قيد مختوم للمقيدين في المدارس والمعاهد والكليات.

11- صورة طبق الأصل من المؤهلات الأعلى من الإعدادية.