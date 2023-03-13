وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد تدريب التأهيل التربوي لـ1095 معلما مساعدا

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد، تخصص معلم فصل، بقاعة التدريب التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تفقد تدريب التأهيل التربوي للمعلمين تخصص معلم رياض أطفال، بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي.

ترحيب بالمعلمين الجدد

ورحب وكيل الوزارة بالمعلمين والمعلمات المساعدين المستهدفين بالتدريب، مشددا على ضرورة التحصيل الجيد للمحتوى المقدم من المدربين والذي سيؤهلهم للتفاعل الناجز مع الطلاب داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال.

وحث وكيل الوزارة، المعلمين الجدد، على العمل الجاد في بداية حياتهم المهنية، والتأكيد على أن قدرة المعلمين على التدريس بطريقة إبداعية وإظهار مهاراتهم والتأكيد على إظهار القيم الإيجابية مثل الصدق والموضوعية والتعاون والتأكيد على العمل الجماعي، متناولا المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنمية روح الولاء لأنهم مسئولين عن تخريج جيل كامل يكون قادر عن الدفاع عن مصرنا الحبيبة.

صقل مهارات المعلمين الجدد

وأكد وكيل الوزارة، أن التدريب يهدف لصقل المهارات، وهو ما بدأت فعالياته اليوم ويستمر للخميس، ويستهدف 1095معلما مساعدا من الجدد بكفر الشيخ، منهم 624 بتخصص رياض الأطفال، و471 للعمل معلم فصل، يقوم بالتدريب بهم مدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلم.

كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية، وتابع التدريبات ب قسم نجارة الأثاث، وتدريب طلاب الصف الأول نظام جدارات، مثنيا على براعة طلاب المدرسة في إنتاج التمرين.